Choć z relacji udostępnianych na profilu Anny Kalczyńskiej na Instagramie można się dowiedzieć, że dziennikarka przebywa obecnie poza granicami Polski, jej uwadze nie uszło ważne wydarzenie z życia kraju.

Prowadząca DDTVN opublikowała wczoraj post, w którym pokazała zdjęcie członków nowo powołanej przez prezydenta Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To, co zwraca uwagę na fotografii, to całkowita maskulinizacja prezentowanej grupy. W skład ciała doradczego nie weszła ani jedna kobieta! To właśnie ten fakt bardzo nie spodobał się się Annie Kalczyńskiej.

Dziennikarka napisała m.in., że "(...) taki skład Prezydenckiej Rady ds Szkolnictwa Wyższego przywołuje czasy słusznie minione" i zadała kilka retorycznych pytań na temat tego, czy wybór właśnie tych osób był dobrą decyzją. "Patriarchat w szkolnictwie wyższym ma się wspaniale! Co za koszmarny przykład dla kobiet, stawiających na naukę" - podsumowała, a jej głos zdanie poparło w komentarzach wielu ludzi.

