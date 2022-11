Po tym, jak w miniony weekend Jarosław Kaczyński powiedział, że powodem, dla którego spada dzietność kobiet, są ich problemy z alkoholem, Internet zalała fala komentarzy w tej sprawie. Powstał nawet specjalny hasztag #dajewszyje, za pomocą którego internauci oznaczają wpisy na ten temat, które publikują w mediach społecznościowych.

Jako że oskarżenia prezesa PiS dotyczą kobiet, to właśnie one są najbardziej aktywne, jeśli chodzi o wyrażanie emocji, które pojawiły się w nich z związku z krzywdzącymi stwierdzeniami. Mniej i bardziej znane kobiety ciągle dołączają do grona tych, które publicznie nie godzą się na tego rodzaju upokorzenia. Dziś post o tej tematyce pojawił się także na Instagramowym profilu Katarzyny Zielińskiej.

Aktorka w pierwszym zdaniu napisała: "Nie ma zgody na ośmieszanie i dyskryminowanie nas kobiet!!", a dalej podkreśliła to, jak wiele kobiet ma problem z zajściem w ciążę i robi wszystko, aby spełnić marzenie o posiadaniu dziecka. Zadała retoryczne pytanie o to, czy kobiety, które świadomie nie zdecydowały się na macierzyństwo, zrobiły to, dlatego że dawały w szyję.

Sytuację, która ma obecnie miejsce w Polsce, Zielińska nazwała absurdem i odbieraniem godności kobietom. Napisała, że kobiety chcą czuć się bezpieczne, a nie wciąż się bać. Na koniec zaznaczyła, że sama została mamą po 35 roku życia.

Jej opinię polubiły tysiące osób i skomentowały setki kobiet, które podzieliły się również swoimi osobistymi historiami trudnej drogi do macierzyństwa.