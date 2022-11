Violetta Arlak od zawsze lubiła wyraziste stroje podkreślające figurę. Kiedy kilka lat temu aktorka mocno schudła dosłownie zakochała się w bardzo krótkich spodenkach, spodenkach i spódniczkach. Teraz, jak widać na zdjęciach, stawia na odrobinę dłuższe "doły", ale wciąż lubi ubrania mocno dopasowane do sylwetki, podkreślające atuty kobiecości.

To, co dodatkowo zwraca uwagę w jej wczorajszym looku, to także zmiana fryzury. Aktorka skróciła włosy i są one teraz zdecydowanie bardziej kręcone niż wcześniej.

Jak oceniacie ten styl: jest kobiecy, czy wyzywający?