Praktykowanie wdzięczności to teraz bardzo modny trend. W mediach społecznościowych wiele osób dzieli się swoimi doświadczeniami w tym zakresie i zachęca do tego rodzaju działań. Mają one zbawienny wpływ na psychikę, pozwalają dostrzegać piękno w codzienności i pomagają budować pozytywne emocje.

Reklama

Zapewne na fali tego trendu jedna z fanek Anny Lewandowskiej zadała swojej idolce pytanie o to, za co ona jest wdzięczna, co odbiera jako dobro od świata, które szczególnie należy docenić.

Trenerka odpowiedziała, pokazując zdjęcie w uścisku z córką. Opatrzyła je opisem "Za takie uściski jestem wdzięczna codziennie".

Prawda, że piękne?