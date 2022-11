Martyna Kaczmarek po odpadnięciu z Top Model ruszyła z realizacją ważnej misji!

27-letnia Martyna Kaczmarek była pierwszą dziewczyną w rozmiarze plus size, która przeszła castingi do polskiej edycji Top Model i znalazła się w tzw. domu uczestników programu. Choć, jak przyznaje, liczyła na to, że dotrze co najmniej do udziału w pokazach na Fashion Week, Martyna pożegnała się z programem w wyemitowanym wczoraj odcinku. Bynajmniej nie zamierza jednak rezygnować z modelingu, a także rusza z realizacją ważnej misji...

Martyna Kaczmarek - modelka plus size, uczestniczka programu Top Model 11.