Agata Młynarska pracowała w TVP przez wiele lat. Odeszła ze stacji, gdy jej program "Świat się kręci" zaczęła współprowadzić Anna Popek.

Gdy w TVP przyszedł czas zmian, jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród tych, którzy mieliby wrócić na Woronicza i zasilić szeregi nowej TVP.

Agata Młynarska skomentowała jednak te pogłoski. Na swoim profilu zamieściła post, w którym postanowiła wypowiedzieć się na temat krążących plotek.

Nawiązując do swojej rozmowy z jednym z portali plotkarskich, postanowiła wyjaśnić sytuację.

Agata Młynarska o powrocie do TVP: Na razie nigdzie się nie wybieram

Nikt z TVP do mnie dzwonił, nic mi nie wiadomo o reaktywowaniu "Świat się kręci". Rinke Rooyens z pewnością bardzo by chciał i na pewno by się do mnie odezwał. Przygotowuję na wiosenny sezon nowy program w TVN Style. Nagrania zaczynają się już na początku lutego. W TVN Style znalazłam serdeczne miejsce. Współpracuję z bardzo dobrą ekipą. Na razie nigdzie się nie wybieram- napisała Młynarska.

Prezenterka napisała też o kilku szczegółach pracy w TVP.

Korytarz w TVP przy Woronicza to niestety bardzo smutne miejsce. Słynie też z dość obrzydliwego zapachu w okolicach dolnych studiów i charakteryzatorni. Stali lub nawracający bywalcy dobrze wiedzą… [...]. Mam zatem nadzieję, że "nowe" przyniesie też nowy zapach i przetkanie rur! Bo samo wietrzenie nie pomoże - czytamy.