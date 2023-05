W tej historii śmierć nie jest końcem, a początkiem. Punktem wyjścia do odkrywania kolejnych rodzinnych warstw i ukrytych głęboko pod nimi tajemnic. Krew łączy rodzinę tak mocno, jak jej mroczne sekrety, a ich stopniowe poznawanie zaczyna burzyć dotychczasowy, pozornie poukładany świat.

Laura (Vanessa Aleksander) wraca po latach do rodzinnego miasta w związku ze śmiercią swojej matki - Marii (Małgorzata Foremniak). To nieplanowane spotkanie budzi demony z przeszłości i rzuca nowe światło na rodzinne tajemnice a samej Laurze każe szukać prawdziwego sprawcy śmierci ukochanej mamy.

Z odcinka na odcinek bohaterowie mierzą się nie tylko z bolesną przeszłością, ale odkrywają coraz więcej sekretów rodzinnych.

- W serialu „Krew” nic nie jest oczywiste, a każdy krok przybliżający główną bohaterkę do rozwiązania zagadki, odkrywa kolejne kłamstwa w rodzinie Gajewskich. Jestem przekonany, że widzowie będą chcieli odkrywać te tajemnice razem z bohaterami serialu – mówi Dyrektor Programowy Telewizji Polsat Edward Miszczak.

Czy rodzinne więzi rodziny Gajewskich będą tyle silne, by znieść każdą, nawet bolesną, tajemnicę? Co okaże się silniejsze, więzy krwi czy sekrety? Zmierzymy się z pytaniem, ile jesteśmy wstanie zrobić dla osoby, która jest najważniejsza w naszym życiu.

- „Krew” to serial o rodzinie, miłości, więzach, nieporozumieniu, kłamstwie. To serial o trudnych wyborach. Mam nadzieję, że widza przed ekran przyciągnie to, co przyciągnęło mnie do scenariusza: głębia postaci, pozornie łatwe emocje, które są przykrywką rodzinnych tajemnic. – mówi Ireneusz Czop, wcielający się w rolę Jerzego Gajewskiego (ojca). - Fabuła jest naprawdę zaskakująca. Widz za każdym razem będzie zadawał sobie pytanie, kto jest dobry a kto jest zły? – dodaje.

Serial powstaje na licencji docenianego przez krytyków na całym świecie irlandzkiego serialu "Blood". Reżyserem „Krwi” jest Marcin Ziębiński znany m.in. z takich produkcji jak „Znaki”, „Dublerzy”, „Komisarz Mama”, „Banksterzy”. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Dobrowolski („Druga szansa”, „Sługa narodu”, „Kowalscy kontra Kowalscy”). Serial produkuje Polot Media.

Premiera serialu „Krew” odbędzie się na platformie Polsat Box Go.