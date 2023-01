Pomysł na powstanie "Ulicy Sezamkowej" zrodził się w 1965 roku. Wtedy to Lloyd Morrisett zauwazył, że jego trzyletnia córka bardzo interesuje się oglądaniem rodzinnego telewizora i doszedł do wniosku, że można by to było to wykorzystać do edukacji dzieci. Wraz z przyjacielem Joanem Ganzem Cooneyem postanowili stworzyć program dla najmłodszych.

"Ulica Sezamkowa" zyskała miano kultowego programu dla dzieci. Jego twórcy pierwsi dostrzegli potencjał edukacyjny w tego rodzaju przekazie. Oglądając program, dzieci nabywały podstawowe umiejętności właściwe dla wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

- Bez Lloyda Morrisetta nie byłoby "Ulicy Sezamkowej". Był dla mnie zaufanym partnerem i lojalnym przyjacielem przez ponad pięćdziesiąt lat i będzie mi go bardzo brakować- powiedział Joan Ganz Cooney, komentując odejście przyjaciela i współpracownika.