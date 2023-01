25 stycznia 2023 roku Szkło Kontaktowe kończy 18 lat. Z tej okazji w teatrze 6. Piętro odbyło się wyjątkowe przedstawienie, w którym wystąpili wszyscy znani z ekranu TV „Szklarze”. Niespodzianką wieczoru był wspólny występ Grzegorza Markowskiego ze Szkła Kontaktowego i Grzegorza Markowskiego z zespołu „Perfect”. Widzowie TVN24 obejrzą to wydarzenie 25 i 26 stycznia o godzinie 22:00.

Tomasz Sianecki, Wojciech Zimiński, Katarzyna Kasia, Katarzyna Kwiatkowska, Artur Andrus, Michał Kempa, Wojciech Fiedorczuk, Robert Górski, Marek Przybylik, Szymon Jachimek i Tomasz Jachimek, Grzegorz Markowski, Krzysztof Daukszewicz, Henryk Sawka i Jerzy Iwaszkiewicz – to drużyna Szkła Kontaktowego. Różnorodny zespół stworzony z wybitnych osobowości ze świata kultury i dziennikarstwa codziennie na żywo komentuje wydarzenia społeczne, polityczne, kulturalne i sportowe na antenie TVN24.

Szkiełko wystartowało w 2005 roku, jako program publicystyczno-satyryczny, który z poczuciem humoru podsumowuje wydarzenia dnia.

- Już pierwsze wydanie programu z 25 stycznia 2005 roku zapisało się w historii TVN24. Zapowiadając je, Bogdan Rymanowski powiedział, że do nowego programu zapraszają Krzysztof Daukszewicz i Grzegorz Miecugowek - wspomina Tomasz Sianecki, Redaktor Naczelny Szkła Kontaktowego.

Innowacją programu był kontakt z widzami, którzy dzwonili do programu oraz wysyłali SMS-y wyświetlane w trakcie emisji. - Dzwoniły do nas najrozmaitsze osoby. Między innymi: Tadeusz Mazowiecki, Marian Kociniak, Irena Santor, Barbara Horawianka, ale także Stanisław z Kanady, czyli Stanisław Tymiński, kandydat na prezydenta w 1990 roku - opowiada Tomasz Sianecki.

Twórcą programu był Grzegorz Miecugow, publicysta, pisarz i dziennikarz. W parze z Tomaszem Sianeckim tworzyli „ulubioną parę” widzów. To jeden z najdłużej emitowanych programów w historii polskiej telewizji.

- Kiedy zaczynaliśmy możliwość wypowiedzi na antenie widzów była w TV czymś niespotykanym. Dzisiaj widz chce nie tylko oglądać, ale też współtworzyć programy, mieć szansę być usłyszanym - mówi Dominika Sekielska, managerka i producentka Szkła Kontaktowego.

Prowadzący tworzą różne duety, ale zawsze gwarantują humor, ciętą ripostę i specyficzne spojrzenie na współczesny świat, dzięki któremu widzowie nabierają dystansu do bieżących wydarzeń ze świata polityki. Wśród twórców programu jest legenda polskiej kultury - Wojciech Młynarski.

Słynny wiersz “Wina Tuska” mistrz Młynarski zaprezentował właśnie w Szkle Kontaktowym. To naszym widzom przedstawiał swoją twórczość w ostatnich latach swojego życia - przypomina Tomasz Sianecki i dodaje, że do grona stałych widzów "Szkła Kontaktowego" należał pisarz i scenarzysta Tadeusz Konwicki. Jego córka, Maria Konwicka tuż po śmierci w 2015 roku wspominała na gazeta.pl: "Cały dzień miał poukładany. Śniadanie, gazety w kiosku, papieros, obiad w Czytelniku przy Wiejskiej, herbata u sąsiadki. I obowiązkowo odbywał codziennie cztery długie spacery po centrum Warszawy. O 22 musiał już być w domu, bo oglądał "Szkło kontaktowe". To był jego ulubiony program, szczególnie podobały mu się wyświetlane na pasku SMS-y od widzów".

W programie występowali również: Maria Czubaszek, Wojciech Młynarski, Ilona Łepkowska, Janusz Weiss, Jacek Poniedzielski, Dorota Wellman, Maciej Stuhr, Sylwia Chutnik.

Szkło Kontaktowe ma swoich fanów, odbywają się nawet zloty sympatyków programu. Politycy też oglądają Szkło i często się do niego odnoszą w swoich wypowiedziach.

Program niezmiennie cieszy się popularnością i sympatią odbiorców, utrzymuje się w Top 5 najchętniej oglądanych programów TVN24. W 2022 roku program przyciągnął średnio 644 tysięcy widzów, przy udziałach w rynku na poziomie 6,3% (w grupie 4+).

Szkło i prowadzący byli wielokrotnie nagradzani przez widzów, a także środowiska branżowe (2006 – Ulubiony program rozrywkowy – Festiwal Dobrego Humoru, 2007 – Odkrycie telewizyjne roku – Wiktory, 2021 – Szpila Międzynarodowego Festiwalu Satyrykon). Katarzyna Kasia i Tomasz Sianecki są wśród 100 najbardziej wpływowych osób Listy Newsweeka (2022). Artyści tacy jak Krzysztof Daukszewicz, Artur Andrus, Henryk Sawka czy Tomasz Jachimek to legendy polskiej sceny rozrywkowej, redaktorzy prowadzący (Grzegorz Markowski, Tomasz Sianecki) są laureatami nagrody Mistrza Mowy Polskiej.

Redakcja nie ogranicza się do działalności telewizyjnej. Prowadzi też akcję na rzecz poprawy losu zwierząt porzuconych i bezdomnych „Każdy Zwierz ma Swój Czubaszek” – na cześć wielkiej miłośniczki zwierząt – Marii Czubaszek. Dzięki tym działaniom domy znalazły już setki zwierząt, a program został nagrodzony w 2018 roku przez magazyn „Cztery Łapy” - Orderem Psiego Szczęścia.

Program to nie tylko telewizja. Od 2018 roku Szkło Kontaktowe można oglądać w warszawskim Teatrze 6. Piętro w formie interaktywnego spektaklu pt. Szkło Kontaktowe live&touch. Zapis spektakli dostępny jest na platformie player.pl.

Szkło Kontaktowe doczekało się także książek: autorstwa Grzegorza Miecugowa i Tomasza Sianeckiego „Kontaktowi, czyli szklarze bez kitu” oraz Tomasza Jachimka - „No i pogadali. Szkło Kontaktowe gdy gasną kamery”.

Siłą programu są widzowie, dlatego Szkło nie boi się kontaktu z nimi na żywo i często podróżuje po kraju. Było nadawane m.in. z Przystanku Woodstock, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie oraz z Międzynarodowej Wystawy Satyrykon w Legnicy.