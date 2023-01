Ostatni tydzień obfitował w doniesienia na temat zmian dokonujących się jednym z najbardziej popularnych show Polsatu. Najpierw z programem pożegnała się Katarzyna Skrzynecka (aktorka została zwolniona przez nowego dyrektora programowego stacji). Następnie w geście solidarności z koleżanką z posady prowadzącego niespodziewanie zrezygnował Piotr Gąsowski, który jednocześnie zaapelował do Macieja Dowbora o pozostanie w ekipie i dalsze spełnianie się w roli gospodarza programu. Dowbor co prawda zabrał głos w sprawie - przede wszystkim wyraził zdziwienie wszystkim, co w tak krótkim czasie zadziało się w programie - ale nie powiedział, jaka jest jego decyzja dotycząca apelu Piotra Gąsowskiego. Wyraził jednak żal, że nie będzie im już dane razem współpracować.

Teraz okazuje się jednak, że wielce prawdopodobne jest, iż w roli gospodarza programu u boku Maćka Dowbora pojawi się jego inny dobry kolega. Informator portalu pomponik.pl zdradził, że będzie to Maciej Rock. Widzowie znają go m.in. z takich programów, jak "Idol", "Się Kręci", "Przebojowe dzieci", czy "Must Be the Music. Tylko muzyka".

"Z Dowborem już pracowali razem przy programie "Się kreci" i była superchemia, prywatnie bardzo się przyjaźnią, więc to dość naturalny wybór", zacytował swojego informatora pomponik.pl.

Jak oceniacie duet dwój Maciejów - publiczność ich pokocha?