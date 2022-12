Dzisiejsze wydanie "Dzień dobry TVN" było wyjątkowe - z prowadzącymi program można było się spotkać kawiarence, która znajduje się na dole budynku studia, i razem z nimi kolędować. Nagranie z jednego z występów trafiło na Instagramowy profil programu. W filmie widać, że cała ekipa świetnie się bawi i bardzo angażuje w wykonanie. Zdaniem niektórych internautów, nawet za bardzo. Widzom bardzo nie spodobało się to, że Filip Chajzer nie tylko śpiewał kolędę, ale także energicznie poruszał ciałem do jej melodii. Uznano to za taniec i oceniono jako niestosowne.

"Panie Hajzer tego się nie tańczy zrobił Pan z siebie wariata" (pisownia oryginalna - przyp. red.) - napisał ktoś. Ktoś inny dodał: "Panie Filipie kolęda to nie przebój dyskotekowy." Jeszcze inna osoba stwierdziła wymownie: Pan Krzysztof 👏klasa sama w sobie ❤️ reszty nie skomentuje bo nie ma co komentować ......... Ot i już.

Czy Waszym zdaniem można rytmicznie poruszać ciałem w takt kolędy, czy to raczej naruszenie zasad...?