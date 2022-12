3 grudnia na antenie Discovery Life wyemitowano pierwszy odcinek programu dokumentalnego "In Vitro. Nauka czy cud 2". Bohaterami cyklu są pary, które podejmują starania o poczęcie dziecka oraz lekarze, którzy pomagają im w spełnieniu tego celu. Celem, który przyświecał twórcom programu, jest pokazanie, jak wygląda procedura zapłodnienia in vitro widziana oczami par i ekspertów. W roli gospodyni wystąpi właśnie Małgorzata Rozenek-Majdan, prywatnie szczęśliwa i dumna mama trzech synów poczętych metodą in vitro, angażująca się we wszelkie działania wspierające dostęp par do zabiegu.

Na swoim profilu na Instagramie Małgosia poinformowała, że przez ostatnie 2 lata towarzyszyła 4 parom, które starały się o dziecko. Razem przeżywali zarówno piękne, jak i trudne chwile towarzyszące procesowi.

Historie, o których mowa, będą pokazywane na antenie TVN Style od 7 lutego 2023 roku, we wtorki, o godzinie 22.25, ale już teraz wielu obserwatorów Instagramowego profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan gratuluje jej udziału w tym projekcie i docenia zaangażowanie w ważny temat. Tylko kilku internautów wyraziło krytyczne uwagi pod postem informującym o programie. Pojawiła się np. prośba o to, aby Małgorzata Rozenek-Majdan nie wypowiadała się tak, jakby reprezentowała całą społeczność kobiet, bo nie wszystkie kobiety są zwolenniczkami in vitro. Ktoś zwrócił też uwagę na to, że pieniądze, które przeznaczono na produkcję programu, można by lepiej spożytkować lepiej - np. wesprzeć konkretne pary, których nie stać na leczenie.

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat - warto produkować tego rodzaju programy?