We wczorajszym odcinku show, na ostatniej prostej przed finałem, tancerze poprosili o wsparcie uczestników poprzednich edycji.

Reklama

Pierwszym trio na parkiecie byli Jacek Jelonek, Michał Danilczuk oraz zwycięzca 12. edycji Piotr Mróz. Zatańczyli jive’a do utworu „Wake Me Up Before You Go-Go” Wham!

– Świetna energia, świetny rytm, świetna choreografia – podsumował Michał Malitowski. – Jacek, rozwijasz się i wciąż nie odpuszczasz. Piotrek, dałeś im tyle energii! To pokazuje, że Taniec z Gwiazdami naprawdę uczy tańczyć – dodała Iwona Pavlovic. Otrzymali 40 punktów.

Ilona Krawczyńska oraz Robert Rowiński do tańca zaprosili Łukasza „Jurasa” Jurkowskiego, który tańczył w 12. edycji. Trio zatańczyło tango do piosenki „Beggin” Madcona.

– Ilona jak zawsze perfekcyjna i świetna – powiedział Michał Malitowski.

Reklama

– Cudowna scena i show – dodała Iwona Pavlovic.

Otrzymali 39 punktów.

Ostatnim trio byli Wiesław Nowobilski, Janja Lesar oraz uczestnik 6. edycji Sławomir. Zatańczyli tango do utworu „La Cumparsita” Gerardo Rodrigueza.

Reklama

– Nie wiedziałem, że z ciebie taki fantastyczny aktor – zwrócił się do Wiesława Andrzej Grabowski.

– Kiedy tańczyłeś ze Sławomirem, to było tak ujmujące! – powiedziała Iwona Pavlovic.

Otrzymali 36 punktów.

Para numer 10 Jacek Jelonek i Michał Danilczuk po raz pierwszy zatańczyli taniec współczesny, który zaprezentowali do utworu „Fix you” Coldplay.

– Zaczynał Pan ten program jako młody hasający jelonek, ale niezależnie od tego co się dalej stanie, to kończy Pan go jako dorosły, piękny jeleń – powiedział Andrzej Piaseczny.

– Jestem dumny, że mogę być w tym momencie i was oglądać. Bo to co widzimy, to jest coś naprawdę wyjątkowego – dodał Michał Malitowski. Para zdobyła 40 punktów.

W drugiej rundzie pary zatańczyły bez wsparcia kolegów z poprzednich edycji.

Rumbę, w rytm piosenki Adele „Hallo” zatańczyła para numer 1 Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński.

– Lepszej rumby w tej edycji nie zobaczymy – powiedział Michał Malitowski.

– Do jakiegoś czasu traktowałaś ten program jak turniej, a taniec to nie zestaw figur, to dusza, emocje i w końcu je widać – dodała Iwona Pavlovic. Para otrzymała 40 punktów.

Energiczną sambę do utworu „La Bamba” Ritchiego Valensa zaprezentowała para numer 9 Wiesław Nowobilski i Janja Lesar.

– Jak ruszałeś biodrami, to było coś fantastycznego – powiedział Andrzej Grabowski.

– Czy to była samba na finał? Nie. Ale w tym programie cuda się zdarzają – podsumowała Iwona Pavlovic.

Para otrzymała 35 punktów.

Decyzją widzów w finale znalazła się para numer 1 Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, natomiast para numer 9 Wiesław Nowobilski i Janja Lesar oraz para numer 10 Jacek Jelonek i Michał Danilczuk zatańczyły w dogrywce przy akompaniamencie CLEO.

Jacek Jelonek i Michał Danilczuk zatańczyli paso doble do utworu „Łowcy Gwiazd”. Otrzymali 40 punktów.

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar zatańczyli cha cha cha do utworu „Żywioły”. Otrzymali 36 punktów.