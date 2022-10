Doda poznała już wszystkich kandydatów i wybrała trzech – Daniela, Jarka i Stefana. Z każdym z nich spotka się drugi raz i być może wyłoni spośród nich tego, z którym zwiąże się na dłużej.

W ósmym odcinku show gwiazda zabierze Daniela na paradę równości, żeby sprawdzić, czy jest tolerancyjny.

Przy okazji zdradza też kolejne tajemnice swojego drugiego małżeństwa – czy stosunek jej męża do społeczności LGBT+ był jedna z przyczyn rozwodu?

- Później idziemy na paradę, będziemy wspierać moich przyjaciół bo bardzo ważne dla mnie jest to, czy mój przyszły partner jest tolerancyjny znajdzie wspólny język z moimi najbliższymi. Na przykład mój ostatni partner udawał, ze jest tolerancyjny, a po ślubie powiedział, że moi przyjaciele geje nie maja wstępu do mojego domu. Dlaczego? To co zrobiłam? K..wa, zmieniłam dom - mówi Doda.

Oprócz tego ekipa programu odwiedzi z Dodą jej rodzinny dom.

