W 13. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" na parkiecie zaprezentowało się 11 par.

Wśród nich byli: Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła, Karolina Pisarek-Salla i Michał Bartkiewicz, Krzysztof Rutkowski i Sylwia Madeńska, Agnieszka Litwin-Sobańska i Dominik Rudnicki-Sipajło, Michał Mikołajczak i Julia Suryś, Maja Włoszczowska i Roman Osadczij, Jamala i Jacek Jeschke, Wiesław Nowobilski i Janja Lesar, Jacek Jelonek i Michał Danilczuk oraz Natalia Janoszek Rafał Maserak.

W poniedziałkowy wieczór wszystkie pary po raz pierwszy pokazały się na parkiecie i zatańczyły do piosenek, które kojarzą się z ich zawodem. Najgorzej jury oceniło Krzysztofa Rutkowskiego i Sylwię Madeńską. Detektyw otrzymał 1 punkt od Iwony Pavlović. Jurorka stwierdziła, że wyprzedził w rankingu najgorszych tancerzy Justynę Żyłę.

Pokazałeś, że masz poczucie humoru i dystans do siebie, to może byś teraz nam zatańczył? Rzeczywiście to jest program rozrywkowy, rozerwałeś mnie na strzępy, długo się nie pozbieram... (...) Była tutaj taka gwiazda, nazywała się Justyna Żyła. Ja zawsze mówiłam, że to jest osoba, która tutaj do tej pory najsłabiej tańczyła. Muszę zmienić zeznania. Wygrałeś, jesteś na pierwszym miejscu! - powiedziała.

Wydaje mi się, że z ciebie będzie taki tancerz jak z diabła kościelny, ale pracuj nad sylwetką, nad biodrem, nad pracą stóp, nad wszystkim i wtedy będę uważać tak jak Andrzej, że będziesz w finale - dodała.

To jednak nie Rutkowski odpadł w pierwszym odcinku. Z programem pożegnał się Łukasz Płoszajski i Wiktora Omyła. Para tańczyła do utworu "Początek" Męskiego Grania.

Niczego tu nie brakowało. Twoja sylwetka jest idealna do tańców standardowych, ale (...) gorzej się sprawdził dół - mówiła Pavlović podczas jego występu.