W rozpoczynającej się we wrześniu 13. edycji "Tańca z gwiazdami" na parkiecie pojawi się m.in. Jacek Jelonek.

Jego partnerem tanecznym będzie mężczyzna.

W mediach już jakiś czas temu spekulowano, kto zatańczy z modelem. Wymieniano nazwiska m.in. Stefano Terazzino oraz Rafała Maseraka.

Wiele wskazuje na to, że Jacek Jelonek zatańczy z zagranicznym tancerzem.

Jak udało się ustalić portalowi WP Gwiazdy będzie mu partnerował pochodzący z Wielkiej Brytanii, Michaelem Danilczukiem. Mężczyzna potwierdził swoje uczestnictwo w 13. edycji "Tańca z gwiazdami" za pośrednictwem Instagrama.

Jego naturalny talent i pasja do tańca zaczęła się w wieku 7 lat, kiedy mama zabrała go do lokalnego studia tańca. W wieku 14 lat osiągnął wiele tytułów, w tym vice Mistrzostwo Polski Juniorów. Od tamtej pory odnosi liczne sukcesy, reprezentując Polskę w zawodach krajowych i międzynarodowych. Wielokrotnie był choreografem i pokazywał swoje umiejętności w brytyjskiej edycji "Tańca z gwiazdami", BBC "Strictly Come Dancing", a nawet występował przed królową Anglii - tak o tancerzu napisali producenci show.