Niemal 100 utalentowanych i charyzmatycznych uczestników będzie miało szansę wystąpić na scenie 13. edycji "The Voice of Poland", a tym samym zawalczyć o spełnienie marzeń o muzycznej karierze. Podczas Przesłuchań w Ciemno, Bitew, Nokautu oraz odcinków Live, które zakończy Wielki Finał.

Udział w programie to dla mnie przede wszystkim wielki zaszczyt. Bardzo się cieszę, że będę miała możliwość, by podzielić się z uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniem zarówno z samego warsztatu wokalnego, jak i szeroko pojętego songwritingu i przede wszystkim budowania swojej tożsamości artystycznej – swojego muzycznego DNA. W programie będę szukała głosów niebanalnych, nieoczywistych, takich, które nie boją się wyjść poza schemat, poza linijkę. Najciekawszy głos to nie zawsze ten najgłośniejszy niczym głos Whitney Houston. To przede wszystkim głos, który dotyka w nas jakąś czułą strunę, maluje nam za pomocą dźwięków historię, której chcemy słuchać. Liczę, że dzięki programowi i jego uczestnikom będę miała możliwość, by spojrzeć na muzykę z innej strony, że również ja będę mogła nauczyć się czegoś, otworzyć się na nowe i może zweryfikować swoje poglądy - mówi o swojej nowej roli wokalistka Lanberry.

Nowa trenerka "The Voice of Poland" jest także cenioną kompozytorką i autorką tekstów współtworzącą utwory w najbardziej uznanych teamach producenckich w naszym kraju. Wśród ponad 100 utworów stworzonych zarówno dla siebie, jak i gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, znalazły się przeboje m.in.: Dawida Kwiatkowskiego (m.in. "Bez Ciebie", "Proste"), Kayah i Viki Gabor ("Ramię w Ramię"), Dody ("Don't Wanna Hide"), Zuzy Jabłońskiej ("Powiedz Mi to w Twarz") i Michale Morrone ("Watch Me Burn").

Lanberry jest również współautorką piosenek "Anyone I Want to Be" Roksany Węgiel i „Superhero” Viki Gabor, dzięki którym młode wokalistki zwyciężyły Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci, a tym samym ich utwory stały się niezwykle popularne w całej Europie.

O talencie nowej trenerki "The Voice of Poland" świadczą również nominacje do Fryderyków - najważniejszych polskich nagród muzycznych przyznawanych przez kapitułę składającą się z ponad 1500 artystów, dziennikarzy muzycznych oraz specjalistów polskiej branży fonograficznej. W latach 2019, 2020 i 2021 Lanberry była nominowana w kategoriach Album Roku, Utwór Roku, Kompozytor Roku i Autor Roku.

Wokalistka wydała trzy albumy studyjne – "Lanberry" (2016 rok), "miXtura" (2018), "Co gryzie panią L?" (2020), na których znalazły się przeboje "Podpalimy Świat”, "Ostatni Most", "Każdy Moment", "Tracę", "Każdy Moment", "Nie Ma Mnie", "Piątek", "Gotowi na Wszystko" z zespołem Feel oraz "Plan Awaryjny", z którym w 2020 roku Lanberry wygrała koncert Premiery podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Wokalistka od dawna współpracuje z artystami, którzy stawiają pierwsze kroki w karierze. Mówi biegle w trzech językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Zapraszamy na 13. edycję "The Voice of Poland" już od 3 września w każdą sobotę do TVP2.