Kilka dni temu pojawiła się informacja, że TVP zmienia zasady wybory reprezentanta do konkursu Eurowizji.

Co prawda polskie preselekcje zostają i wystąpi podczas nich 10 artystów, którzy wcześniej zgłosili swoją chęć zaśpiewania w Turynie, ale decyzję o tym, kto ostatecznie będzie polskim kandydatem podejmie specjalnie powołane jury oraz widzowie.

Konkurs podczas którego dojdzie do wybory odbędzie się 19 lutego 2022 roku.

Teraz ogłoszona została lista artystów, którzy wezmą w nim udział. Są to: Unmute ("Głośniej niż decybele"), Karolina Stanisławczyk & Toro Chica ("Move"), Emilia Dębska (Mila) ("All I Need"), Daria ("Paranoia"), Krystian Ochman ("River"), Lidia Kopania ("Why Does It Hurt"), Kuba Szmajkowski ("Lovesick"), Karolina Lizer ("Czysta woda"), Siostry Szlachta ("Drogowskazy"), Ania Byrcyn ("Dokąd").

Nie ma wśród nich Dody, która przed ogłoszeniem kandydatów wyraziła chęć wzięcia udziału w konkursie ze swoją nową piosenką "Fake love". Piosenkarka ma nadzieję, że organizatorzy przymkną oko i pozwolą jej wystąpić.

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w Turynie w dniach 10, 12 i 14 maja. Najpierw odbędą się dwa półfinały, które wyłonią 20 najlepszych piosenek. Zwycięzcy ponownie zaśpiewają w finale, w którym oczekiwać będą już przedstawiciele pięciu państw, które jak co roku mają w nim zapewnione miejsce. Są to: Włochy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Niemcy.