Jak donosił Pudelek, Rogalska rozpoczęła negocjacje z byłym pracodawcą, bo zanim stała się twarzą TVP pracowała właśnie w TVN, już w marcu.

Plotkowano, że zasili szeregi prowadzących "Dzień dobry TVN".

Okazuje się jednak, że stacja postanowiła wrócić do starego, sprawdzonego formatu, czyli "Miasta kobiet". To właśnie ten program poprowadzi Rogalska.

Co się zmieniło? Jestem 20 lat starsza. Jestem na Instagramie, którego kiedyś jeszcze nie było. To jest miejsce spotkań fantastycznych kobiet. Daje nam dostęp do prawdziwych historii i z tego chcemy czerpać - mówiła na antenie "DD TVN".

Rogalska podkreśliła, że w debiutującym 4 września programie zobaczymy zarówno znane twarze, jak i zwykłe kobiety, które będą inspirować widzów. Dużą rolę w programie będą odgrywać interakcje z widzami w sieci.

Będziemy dostępne dla was w sieci. Możecie do nas pisać i dzielić się swoimi historiami - zapowiedziała.

O zmianach poinformowała również na swoim Instagramie.

Dzień dobry w piątek 13-go! A 13 jak wiecie to moja liczba. Cieszę się, że właśnie dziś mogę Wam powiedzieć co dalej… Historia zatoczyła koło… Program, który był zawsze bliski mojemu sercu i był inspiracją do dalszych działań wraca w nowej odsłonie! - zapowiedziała uradowana.

We wrześniu nowe Miasto Kobiet! Będziemy poruszały aktualne tematy, rozmawiały o tym co ważne, co nam daje siłę, co ją odbiera, między innymi po to, żeby dowiedzieć się CZEGOŚ WIĘCEJ o nas, o Was. Bez pouczania, bez pokazywania jedynego, "słusznego" punktu widzenia. W naszym programie jest miejsce dla każdego. Nie mogę się doczekać! - przyznała.