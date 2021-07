Jak donosi Pomponik, Janachowska powróci do "Tańca z Gwiazdami".

Celebrytka brała udział w formacie jako tancerka a pod jej okiem trenowali i tańczyli z nią m.in. Wojciech Medyński, Radosław Majdan czy Rafał Brzozowski.

Teraz Janachowska ma być współprowadzącą program.

Taniec to moja pierwsza miłość, której poświęciłam połowę życia. Powrót do "Tańca z Gwiazdami" jest więc dla mnie jak powrót do domu, do korzeni. Ale wracam w całkiem nowej roli i nie ukrywam, że to wielkie wyzwanie - wyznała.

Trema prowadzącej to coś zupełnie innego, niż nerwy, jakie przed występem czuje tancerka. Ale bardzo się cieszę na to nowe zadanie. I jestem wdzięczna, że będę mogła liczyć na wsparcie tak doświadczonego duetu, jak Paulina i Krzysztof. Kochani, jesteście na mnie gotowi? Mam nadzieję, że zasłużę na "dyszkę" od widzów! - mówi.

Portal twierdzi, że to nie jedyna propozycja, jaką otrzymała Janachowska.