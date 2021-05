Marek Sierocki zastąpił w roli komentatora konkursu Eurowizji Artura Orzecha, który został dyscyplinarnie zwolniony z TVP.

Dziennikarz we wtorek komentował z Warszawy pierwszy półfinał konkursu.

Opinie fanów po jego debiucie były mocno podzielone.

Swoje wpisy publikowali między innymi na Twitterze oraz Instagramie na oficjalnych polskich stronach konkursu.

"Eurowizja bez Orzecha to żadna Eurowizja"; "Widać brak Artura Orzecha. To była profeska, głos, osobowość"; "Oglądam jak co roku, szkoda mi tylko Artura Orzecha. Trochę go brak"; "Brakuje Orzecha"; "Oddajcie Orzecha"; "Orzech chciał oglądać Eurowizję z fanami na łące obok swojego domu, ale ilość chętnych go przerosła. No kocham człowieka, tak go brak" - pisali internauci.

Rafał Brzozowski z polską reprezentacją i piosenką "The Ride" zaprezentują się podczas drugiego półfinału Eurowizji 2021, który odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 21.00.