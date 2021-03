To już 24. edycja plebiscytu, w którym widzowie stacji telewizyjnych oraz czytelnicy "Tele Tygodnia" wybrali laureatów w 11 kategoriach.

Fani po raz kolejny mogli głosować na swoich telewizyjnych ulubieńców. Nominowanych co roku ogłasza redakcja "TeleTygodnia", a ich typy, nierzadko budzą wiele kontrowersji.

Kontrowersyjne nominacje

Telekamery zostaną przyznane w dziesięciu głównych kategoriach: aktor, aktorka, serial, program rozrywkowy, serial fabularno-dokumentalny, osobowość telewizyjna, prezenter pogody, prezenter informacji, komentator sportowy oraz juror. Widzowie gali poznają też zwycięzcę jednej kategorii specjalnej, którą będzie nagroda od magazynu "Netfilm".

W tym roku najwięcej kontrowersji wywołała kandydatura Edyty Górniak do miana "Jurora" roku. Wiele emocji towarzyszyło także nominacji do nagrody "Komentatora sportowego". Widzom nie podobało się, że zostali nominowani Sylwia Dekiert i Sebastian Mila.

Kto w tym roku okazał się zwycięzcą?

Kategoria "Juror": Cleo (29 proc. głosów)

Bez skrępowania i bez obaw wyciągnęłam serce na dłoni i mogę być w tym programie sobą. Bardzo dziękuję i ściskam ogromnie. Ciotka Cleo zaprasza Państwa serdecznie na kolejne odcinki - powiedziała laureatka.

Kategoria "Program rozrywkowy": Nasz nowy dom (31 proc. głosów)

Kochani bardzo, bardzo dziękujemy. To jest nagroda dla całych ekip. Nie tylko ekipa budowlana, którą znacie, ale także ekipa filmowa, która stoi z drugiej strony. Ten program to jest misja. Program marzenie, który daje nie tylko nowe domu, ale i nowe życie - mówiła Katarzyna Dowbor, która jest prowadzącą program.

Kategoria "Osobowość telewizyjna": Przemek Kossakowski (31 proc. głosów)

Każdy rozsądny człowiek zgodzi się ze mną, że dostaję tę nagrodę w kontekście "Down the Road". Osobowościami są jego uczestnicy. Tu jestem tylko kimś w rodzaju pośrednika, kto odbiera tę nagrodę w imieniu innych - powiedział laureat, odbierając nagrodę.

Kategoria "Prezenter informacji": Piotr Kraśko (50 proc. głosów)

Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Zbieg okoliczności, że w niedzielę minie pięć lat odkąd pracuje w TVN. Mam w głowie dwa słowa, kiedy myślę o tej pracy "dobra zmiana". Bardzo dziękuję, że państwo są z nami. Dobro zwycięży - mówił Piotr Kraśko.

Kategoria "Produkcja roku": Hot16Challenge

Kategoria "Człowiek roku": Iga Świątek (32 proc. głosów)

W imieniu własnym i córki chciałem serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Jest mi miło, że Iga swoimi wyczynami sportowymi wzbudziła takie emocje - mówił ojciec tenisistki.

Cieszę się, że moja praca została dostrzeżona i tenis stał się popularnym w Polsce sportem - powiedziała Iga, która przebywa obecnie na turnieju zagranicą.

Kategoria "Komentator sportowy": Jerzy Mielewski (44 proc. głosów)

Bardzo dziękuję. Za wsparcie to rodzinne i zawodowe. Dziękuję kibicom, natomiast mam taką nadzieję, że kibice nie będą nas słuchać w kolejnych miesiącach, bo brakuje ich na halach i stadionach - mówił laureat.

Kategoria "Prezenter pogody": Bartek Jędrzejak (27 proc. głosów)

Telekamery to takie nasze polskie Oscary. Dzisiaj się czuję jak Leonardo DiCaprio. On przez wiele lat był nominowany do Oscarów, podobnie jak ja. Wiele lat byłem nominowany, a teraz odbieram swoją Telekamerę. Chciałem podziękować kolegom w redakcji, reżyserce, studiu - mówił zwycięzca.

Nagroda magazynu "Netfilm": Wataha 3 (37 proc. głosów)

Kategoria "Złota Telekamera": Mikołaj Roznerski i serial "Lombard. Życie pod zastaw"

Jestem szalenie wzruszony. Chciałem podziękować twórcom serialu "M jak miłość", producentom, widzom, redaktorom "Tele Tygodnia". Adusiu bardzo cię kocham, kocham cię mój synku Antosiu - mówił aktor.

Kategoria "Serial fabularno-dokumentalny": Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny (34 proc. głosów)

Kategoria "Serial": BrzydUla (27 proc. głosów)

Dziękuję całej ekipie. Jesteście niesamowici - powiedziała Julia Kamińska.

Kategoria "Telekamera specjalna": Kanał TVP Kultura, Canal+ za serial "Król"

Kategoria "Nagroda specjalna": Zbigniew Buczkowski

Kategoria "Aktor": Maciej Stuhr (36 proc. głosów)

Wow. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na moją nominację i pierwszą Telekamerę w moim życiu. Dziękuję telewizyjnym "Wiadomościom", które robią ze mnie czarny charakter. Z okazji tego święta telewizji życzę wspaniałej telewizji, mądrej, uskrzydlającej, w której mogliby pracować najlepsi artyści i dziennikarze - mówił Stuhr.

Kategoria "Aktorka": Małgorzata Socha (43 proc. głosów)

Przyznam szczerze, że trudno o lepszy prezent urodzinowy, niż Telekamera. Dziękuję Julii Kamińskiej i Piotrowi Jaskowi nie byłoby mnie tutaj, bo to oni dali mi szansę w postaci serialu "BrzydUla". Dziękuję mojej rodzinie, która mnie wspiera na co dzień i daje mi siłę. I moim ananasom, bo bycie mamą trójki i aktorką bywa niezmiernie trudne. Dziękuję też widzom - powiedziała Socha.

Galę transmituje stacja Puls TV.