W latach 90. rodzinny zespół The Kelly Family święcił triumfy na listach przebojów niemal w każdym kraju. Jedenastoosobowa amerykańsko-irlandzka formacja grała koncerty w największych i najbardziej prestiżowych miejscach na świecie. Niejednokrotnie występowali dla 250-tysięcznej publiczności, która z pamięci śpiewała ich przeboje takie jak "An angel" czy "I can’t help myself".

W Polsce zespół także miał rzesze wielbicieli, a szczególnie fanek, które mdlały na widok braci Paddy’ego i Angelo.

Po latach większość członków The Kelly Family skupia się na solowych karierach.

Paddy w najbliższą sobotę pojawi się na scenie "The Voice of Poland".

42-letni wokalista, który dziś posługuje się imieniem i nazwiskiem Michael Patrick Kelly, zaśpiewa swój najnowszy singiel "Beautiful Madness", który dotarł m.in. do pierwszego miejsca najpopularniejszych piosenek radiowych w Polsce.

Oprócz niego gościnnie wystąpią także Ala Tracz - tegoroczna reprezentantka Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2020 oraz trenerka pierwszej edycji "The Voice'a", Ania Dąbrowska.