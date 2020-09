Złoty Bilet to przepustka do finałowych odcinków "Top Model". Dzięki niej uczestnik, bądź uczestniczka trafia prosto z castingu do domu modelek. Takie wyróżnienie może spotkać tylko jedną osobę w danym sezonie i tym razem przypadło Weronice Kaniewskiej.

Reklama

Pochodząca z Bydgoszczy 19-latka zachwyciła wszystkich jurorów:

Nie widziałam jeszcze nikogo lepszego w tym sezonie na castingach - powiedziała oczarowana dziewczyną Joanna Krupa

Warunki totalne, wzrost, oczy, usta, uśmiech, ty wszystko dziewczyno masz - powiedział Marcin Tyszka, który chwilę wcześniej fotografował Weronikę.

Jurorzy jednogłośnie uznali, że Kaniewska zasłużyła na Złoty Bilet

Zachwyty nad uczestniczką pojawiły się również w komentarzach, w tym wśród byłych uczestników "Top Model"

Co tu dużo mówić, zasłużony złoty bilet, ma taką urodę, że w tej dziedzinie może robić wszystko - napisał Dawid Woskanian

Congrats! 🎊 ma swietne warunki - dodał Mateusz Maga