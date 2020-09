W środę wieczorem na antenie TVN wystartowała nowa edycja "Top Model". W programie pojawiło się wiele kandydatek i kandydatów do zawojowania polskich i światowych wybiegów. Niektórzy zachwycili jurorów, inni wręcz przeciwnie. Marcin Tyszka na przykład miał sporo wątpliwości co do tego, czy modelka plus size zrobi karierę w świecie mody.

Wydawać by się mogło, że od pewnego czasy branża modowa zaczyna otwierać się na modelki i modelów których wygląd odbiega od przyjętego kanonu piękna. Bielactwo, niepełnosprawności czy bardziej zaokrąglona sylwetka zaczęły pojawiać się na wybiegach i w modowych sesjach. Reklama Jane Fonda, Helen Mirren, modelki plus size... Wybuch kobiecości na pokazie zorganizowanym przez L'Oreal Zobacz również Okazuje się jednak, że nie wszyscy są gotowi na takie zmiany. Marcin Tyszka, który zasiada w jury "Top Model" bardzo sceptycznie przyjął pojawienie się w programie modelki plus size Agaty Wiśniewskiej. Podczas, gdy pozostali jurorzy docenili urodę dziewczyny, fotograf stwierdził: Zmieniłbym w tej sylwetce dwa rozmiary, ale nadal będzie krągła. Kiedy w końcu wziął do ręki aparat i zrobił modelce kilka zdjęć, przyznał, że jest fotogeniczna: Kamera cię lubi. Ale czy świat mody? Nie Ostatecznie jednak Tyszka dał się przekonać kolegom i wraz z nimi zadecydował, że Agata Wiśniewska przeszła do kolejnego etapu programu.