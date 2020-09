Informacja o nowej parze prowadzących "Pytanie na śniadanie" pojawiła się w mediach tydzień temu i od razu wzbudziła sporo kontrowersji. Jednym z powodów było to, w jaki sposób szefowie programu pożegnali się z poprzednim duetem, czyli Macademian Girl i Robertem El Gredy. Kulisy zwolnienia z show zdradziła w swoich mediach społecznościowych Tamara.

Kiedy podano do wiadomości, że Tamarę i Roberta zastąpią Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski reakcje widzów były podzielone. Jedni stwierdzili, że to świetny wybór, inni od razu uznali, że aktorka i dziennikarz nie sprawdzą się w roli gospodarzy śniadaniówki.

Dziś rano nastał dzień próby, bowiem Cichopek i Kurzajewski poprowadzili po raz pierwszy całe wydanie "Pytania na śniadanie". Jak łatwo było przewidzieć, widzowie programu są w swoich opiniach bardzo podzieleni. Na oficjalnym instagramowym profilu show pojawiło się wiele bardzo krytycznych komentarzy:

To jakieś nieporozumienie. Kasia jest sztuczna zachowuje się nienaturalnie... tysiąc razy lepsza Tamara i Robert!! Będziecie żałować tej decyzji. Niestety przełączę na konkurencyjna stacje, wcześniej to było nie do pomyślenia... od zawsze tylko oglądałam pns... do dzis.

Najgorsza para niestety .

Nie będę ich oglądać!

Ta para to Dramat🤔

Jakiś sztuczny ten duet. Widać przepaść pomiędzy prowadzącymi.. Zamiast skupiać się na treści programu, podzielałam stres Pani Kasi...

W komentarzach nie brakowało jednak pozytywnych opinii. Wielu widzom debiutancki występ Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego bardzo się podobał:

Wreszcie zmiana na inteligentnych prowadzących- super.

A mi się podoba jak prowadzą 🙂Tak na luzie .Np Pani Kasia przesadzała kwiaty gdzie nigdy nie widziałam żeby Tamara ubrudziła sobie ręce w Pnś 🤭 Robert dla mnie był fajnym prowadzącym ale z inną partnerka było by mu lepiej.

No to jest dobra zmiana w końcu SUPER para prowadzących 👍 POWODZENIA

Pełna profeska super bardzo mi sie podobaja prowadzacy powodzenia!