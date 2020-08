Od kilku tygodni w mediach pojawiały się doniesienia, że program "Dzień Dobry TVN" będzie miał nową parę gospodarzy. Odejście Piotra Kraśki, a następnie Kingi Rusin ostatecznie potwierdziło ten scenariusz, wciąż jednak nie wiadomo było, na kogo padnie wybór szefów stacji.

Na giełdzie nazwisk pojawili się między innymi Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, czy Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski. Zdecydowanie najczęściej mówiono jednak, że w programie będzie miała swój wielki powrót na wizję Agnieszka Woźniak - Starak. I ten typ okazał się trafny.

Podczas niedzielnego wydania "Dzień Dobry TVN" Edward Miszczak zdradził, że Agnieszka będzie nową gospodynią porannej audycji, a partnerować jej na ekranie będzie legenda stacji, Ewa Drzyzga.

Przez ostatnie tygodnie to było polowanie na informacje. Szukaliśmy i testowaliśmy. I oto mamy: Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga. Ich doświadczenie dziennikarskie jest troszkę różne, ale kobiecy duet to nie nowość. Były już Jola Pieńkowska i Magda Mołek, ale tylko sezon lub dwa, dlatego namawiam was do zgodnej współpracy - przestawił swoje gwiazdy dyrektor TVN

Jak ja usłyszałam ten pomysł, to pomyślałam, że szanuję to. Ewa jest legendą tej stacji i świetną dziennikarką - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak, a jej ekranowa partnerka dodała:

To, co nas łączy, to ciekawość drugiego człowieka, a co nas dzieli - to się okaże.

Agnieszka rolą prezenterki "Dzień Dobry TVN" pochwaliła się także na Instagramie:

Panie i Panowie! Oto my :-). Nowy i, co najlepsze, kobiecy duet w @dziendobrytvn 🙏 Ale się cieszę, naprawdę! Mam nadzieję, że będziecie z nami od 14 września, bo przyda nam się Wasza dobra energia! Trzymajcie kciuki i do zobaczenia niedługo. W imieniu redakcji, Aga ;-)

Agnieszce pogratulowali koledzy ze stacji:

Niby ABBA to była czwórka, ale pamięta się tylko dwie wokalistki. Od tamtej pory nie było takiego duetu😊😊😊 i zupełnie serio - genialny pomysł. Jesteście wspaniale😊 powodzenia👏👏👏 - napisał Piotr Kraśko

Brawo! Powodzenia😘 - napisała Kinga Rusin

Aguś bardzo się cieszę🙌🏻❤️ - dodała Paulina Krupińska