Kilka dni temu media obiegła informacja, że z "Pytaniem na śniadanie" żegnają się Macademian Girl i Robert El Gredy. Wkrótce okazało się, że w roli prowadzących zastąpią ich Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Reklama

Nowy duet na dobre zagości na antenie od września, ale pod koniec dzisiejszego odcinka "Pytania na śniadanie", aktorka i dziennikarz pojawili się na wizji, by przywitać się z widzami i wypróbować swoich sił w nowej roli.

I choć to, jak sprawdzą się jako gospodarze śniadaniowej audycji będzie można ocenić dopiero za jakiś czas, widzowie już mają swoje opinie na ten temat. W komentarzach na oficjalnym profilu "Pytania na śniadanie" na Instagramie pojawiło się wiele głosów żalu za zwolnionymi Robertem i Tamarą:

Buuu przestaje obserwować i oglądać za to jak sie rozstaliście z Tamarą i Robertem. Chociaż nic do "nowej pary" nie mam

Uwielbiałam Tamarę i Roberta... szkoda

Pani Tamara i Robert bardzo dobrze prowadzili program. Po co ta zmiana?

Muszę powiedzieć, że znowu i po raz kolejny TVP żegna dobrych ludzi! ZMIENIACIE ich jak skarpetki. Jest to przykre, żenujące i dobrze nie świadczy o "PnŚ". Jak dobrze się orientuję, to w tym roku odeszły już chyba 4 osoby. Po co to? Tamara i Robert -fantastyczni pozytywni ludzie. Jak można?

Widzowie nie są także przekonani do Kasi Cichopek w roli gospodyni programu:

Trochę za dużo już pani Cichopek

Nie lubię Kasi więc nie będę oglądać w te dni programu

Jestem załamana ze ta sztuczna Cichopek będzie prowadziła śniadaniówke😭 w te dni nie będę oglądać programu

Ja tez nie lubię Kasi i tez nie będę oglądać programu w te dni które prowadzi. Nie da się tego sluchac niestety 😏

W komentarzach nie zabrakło także głosów, że Kasia i Maciej z pewnością świetnie wypadną w roli prowadzących