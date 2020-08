Gotowanie, podobnie jak podróżowanie, nabiera nowego znaczenia, gdy zaczynasz przekraczać granice. Drugi sezon serii „Gordon Ramsay: świat na talerzu” jest tego najlepszym przykładem. To połączenie dziennika podróży, programu kulinarnego i dokumentu. Znany na całym świecie szef kuchni podnosi stawkę z pierwszego sezonu i udaje się w podróż aż do 7 egzotycznych miejsc: Tasmanii, RPA, Indonezji, Luizjany, Norwegii, Indii i Gujany. Podczas tych wypraw Ramsay nie tyle uczy się gotować, co obserwować i rozumieć lokalną kuchnię. Poznaje tradycyjne przepisy i metody przyrządzania dań, które wynikają ze złożonej kultury i wieloletniej historii każdego z miejsc.

Staramy się lepiej poznać fundamenty kultury i zrozumieć sztukę doboru i pozyskania świeżych składników - tłumaczy Ramsay - Kopiemy jeszcze głębiej, ponieważ każdy kraj ma swoje dziedzictwo, które czasem może się „zagubić w tłumaczeniu”. Myślę więc, że ten sezon staje się bardziej zorientowany na podróżniczych smakoszy– dodaje słynny kucharz.

Kulinarne zwyczaje w odwiedzanych przez Gordona miejscach mogą się różnić, ale wszystkie te kuchnie łączy jedna zasada – tradycyjne potrawy przyrządzane są ze składników pozyskiwanych lokalnie. Ramsay nie ma zamiaru iść na skróty. Uczestniczy we wszystkich wyprawach po najświeższe składniki, co często zamienia się w niezwykłą przygodę. Wielokrotnie nagradzany gwiazdkami Michelin szef kuchni przedziera się m.in. przez Gujańską dżunglę, by z wód rzeki Rewa wyłowić czarną piranię, a przygotowując się do wykonania tradycyjnego dania w Tasmanii, udaje się na polowanie na langusty, które żyją w wodach opanowanych przez… żarłacze białe. Chęć poznawania nowych kultur niejednokrotnie miesza się z dreszczykiem emocji, które są czymś nowym, nawet dla tak twardego i wytrzymałego kucharza, jak Gordon. Strach nie powstrzymuje go jednak przed próbą osiągnięcia kulinarnej doskonałości, nawet jeśli oznacza to konieczność nurkowania w lodowatych wodach Norwegii, by odkryć bogactwo składników ukrytych w fiordach.

„Gordon Ramsay: świat na talerzu” to seria, w której poznajemy zupełnie nowe oblicze znanego nam dobrze szefa kuchni. Gordon podczas swojej wyprawy staje się odkrywcą, pozwala prowadzić się po nowych, kulinarnych terenach, a przygotowując potrawy pod okiem lokalnych kucharzy-ekspertów, nie boi się pytać o rady. Wielu z nich żartuje nawet z Ramsaya i jego reakcji, gdy ten stara się nauczyć nowych metod gotowania.

Powrót do bycia uczniem jest bardzo odświeżający – przyznaje Gordon Ramsay - W moim wieku jest coś wyjątkowego w tym, że mogę to zrobić.

Wszystkie składniki, który zdobywa, dania, których smakuje i osoby, które spotyka na drodze tej niezwykłej przygody, inspirują go do stworzenia przepisu od zera. Każdy odcinek kończy się finałowym, wielkim gotowaniem Ramsaya z legendą lokalnej kuchni u boku. Wspólnie z nią przygotowują posiłek dla mieszkańców każdego z odwiedzanych miejsc.

Drugi sezon „Gordon Ramsay: świat na talerzu” obfituje nie tylko w emocje, kulturowe ciekawostki i czystą rozrywkę, ale i w oryginalne przepisy, które stanowią swoistą pamiątkę przywiezioną z najdalszych zakątków Ziemi. Wśród nich znajdziemy się m.in.:

​SMAKI TASMANII Grillowane langustynki w maśle z ikrą jeżowca, solirodem i limonką

SMAKI RPA Grillowany lucjan czerwony z chutney z zielonej małpiej pomarańczy; Chakalaka

SMAKI NORWEGII Norweska potrawka z sarniny; Chowder z wędzonego dorsza, świeżego dorsza, małży i przegrzebków

​SMAKI LUIZJANY Karmazyn z białym sosem maślanym z nutami mandarynki satsuma

SMAKI INDONEZJI Bakłażanowe balado; Wołowy rendang

SMAKI INDII Pudding ryżowy z kardamonem i liściem laurowym podawany z wykwintnym likierem kawowym; Keralskie curry z makrelą indyjską

SMAKI GUJANY Pirania z rusztu z salsą ze świeżego mango; Pikantny kociołek z kurczakiem