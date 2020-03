W nowym sezonie programu powracamy do bohaterów, których życie ogarnęła „gorączka bursztynu”. Krzysiek i jego pracownicy nie zapomnieli o świetnych znaleziskach na działce pod Gdańskiem i powracają tam, by sprawdzić, czy ten kawałek ziemi ma coś jeszcze do zaoferowania. Nieoczekiwanie odnalezione przez nich złoża przyciągają amatorów cudzie własności. Szyper Benedykt wraz z załogą kutra HEL-6 nadal przeczesują sieci rybackie w poszukiwaniu bursztynów, których nieraz jest w nich więcej niż ryb. Decydują się także na inne metody poszukiwania, ponieważ Bałtyk jest dla nich coraz mniej łaskawy. Tomek, który każdego roku czeka na sztorm, w tym roku potrzebuje znacznie więcej surowca, niż jest w stanie sam zebrać. Nasz bohater postawił sobie wyjątkowy cel – rozpoczął budowę największego modelu Titanica, jaki kiedykolwiek został wykonany z bursztynu i ma nadzieję trafić z nim do Księgi Rekordów Guinnessa. W nowym sezonie poznamy także Martę, która tworzy biżuterię łączącą bursztyn z drewnem. Jubilerka Dorota, która od ponad dwóch dekad tworzy biżuterię z bursztynu otrzymuje wymagające zlecenie – ma stworzyć łańcuch prezydencki dla prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz.

Zdjęcia do programu powstały w Sztutowie, Gdańsku i okolicach. „Złoto Bałtyku” to piąta lokalna produkcja telewizji HISTORY. Pierwszy sezon programu miał premierę 2 kwietnia 2019 roku i cieszył się ogromną popularnością wśród widzów. Każdy z 5 odcinków programu oglądało średnio ponad 90 tysięcy widzów w grupie 4+ i 46 tysięcy w grupie komercyjnej 16-49. Serial podniósł widownię kanału o 309% wobec średnich wyników kanału w prime-timie w kwietniu i dał HISTORY 4. pozycję wśród stacji kablowo-satelitarnych w paśmie premier.

Nasi widzowie pokochali bohaterów „Złota Bałtyku” – z uwagą śledzili ich losy ale również poznawali tajniki poszukiwania bursztynu. Pierwszy sezon programu oglądał się znakomicie, stąd naturalna decyzja o kontynuacji tego formatu. W nowym sezonie „gorączka bursztynu” naszych bohaterów się nasila – będziemy świadkami budowy największego na świecie bursztynowego modelu Titanica, będziemy obserwować determinację płukaczy oraz wykorzystanie starych techniki połowu bursztynu. Nasi bohaterowie będą musieli stoczyć niejedną walkę z siłami natury, zawodnym sprzętem a także nieuczciwą konkurencją – komentuje Agnieszka Kubiak, dyrektor ds. lokalnych produkcji i kreacji w A+E Networks.

Za realizację „Złota Bałtyku” odpowiada ATM Grupa, która na zlecenie HISTORY wyprodukowała wcześniej m.in. serię „Brać czy nie brać”. Reżyserem programu jest Sambor Wilk. Ze strony A+E Networks producentem nadzorującym jest Agnieszka Kubiak, a ze strony ATM Grupa Krzysztof Jakubowski.

Do grona osób, których losy poznaliśmy w pierwszym sezonie, dołączyły nowe, wnosząc swoje doświadczenie i pasję związaną z poszukiwaniem i obrabianiem „złota Bałtyku”. Razem z nimi ponownie odwiedziliśmy niezwykłe plaże wolne od turystów, ale pełne świecących w nocy w świetle UV bursztynów. Spędziliśmy godziny w warsztatach bursztynników, podglądaliśmy metody obróbki tego organicznego minerału, odkryliśmy dawne metody połowu i zobaczyliśmy bursztyn „na salonach”. Mam nadzieję, że to wszystko przełoży się po raz kolejny na rewelacyjny efekt na ekranie. Jestem przekonany, że druga seria programu „Złoto Bałtyku” znajdzie sympatyków zarówno wśród tych, którzy turystycznie czy amatorsko próbują swoich sił na bałtyckich plażach, czy traktują bursztyny jako pamiątkę z wakacji, jak i u osób gotowych zapłacić kilka tysięcy złotych za niezwykłą inkluzję czy unikatowy wisior z „żyjącym kamieniem”. Tym bardziej, że udzieliła nam się „bursztynowa gorączka”, więc pognaliśmy w poszukiwaniu bursztynu również na drugi koniec świata – mówi Krzysztof Jakubowski, producent ze strony ATM Grupa.