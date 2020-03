Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w realizację programu „Dance Dance Dance”, podjęto decyzję o zawieszeniu zdjęć w związku z pandemią koronawirusa. - czytamy w komunikacie TVP

Reklama

Telewizja Polska wyemituje zrealizowane w ubiegłych tygodniach odcinki według poniższego harmonogramu:

21.03.2020, godzina 20:00 - emisja Duetów z czwartego odcinka

28.03.2020, godzina 20:00 - emisja Solówek z czwartego odcinka

04.04.2020, godzina 20:00 - emisja Duetów z piątego odcinka

11.04.2020, godzina 20:00 - emisja Solówek z piątego odcinka

Dodatkowo w każdą sobotę widzowie będą mogli zobaczyć specjalne odcinki „Dance Dance Dance The Best Off” będące podsumowaniem tanecznych zmagań uczestników drugiej edycji tanecznego show TVP2. Na razie nie podjęto decyzji o terminie wznowienia zdjęć.

W najbliższą sobotę o 20:00 w TVP2 wyemituje odcinek, w którym uczestnicy zatańczą choreografie do przebojów:

Pamela i Mateusz - I'm So Excited (The Pointer Sisters)

Rafał i Przemek - Marilyn Monroe (Pharrell Williams)

Ania i Mateusz - Beat It (Michael Jackson)

Rafał i Krzysiek - Party Rock Anthem (LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock)