Co sąd ma przeciwko "Jakiej to melodii"? Wobec samego programu nie ma żadnych zarzutów. Toczy się natomiast sprawa o naruszenie praw autorskich do tej audycji, jakiego zdaniem reżysera teleturnieju Marka Bika dopuszcza się Telewizja Polska.

Reklama

Proces dotyczy 54 wyreżyserowanych przez Bika odcinków programu – z których 48 widzowie już oglądali. W odniesieniu do pozostałych sześciu Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny zdecydował o "zabezpieczeniu roszczenia" - polegającym właśnie na zakazie emisji. Chodzi o to, żeby do czasu prawomocnego zakończenia postępowania nie doszło do ewentualnych dalszych naruszeń prawa.

Sporne 54 odcinki w reżyserii Marka Bika powstały w grudniu ub.r. i styczniu br. - i zdaniem reżysera nie doszło do przekazania TVP praw autorskich do nich. A jeśli telewizja nie ma pełni praw do programu, nie powinna go emitować. Bik złożył w sądzie pozew w tej sprawie i poprosił o zabezpieczenie przedmiotu sporu.

Postanowienie sądu zapadło we wtorek 3 marca i dotyczy odcinków nr 4285-90 oraz 4257. Tego samego dnia o godz. 17.25 widzowie TVP1 mogli obejrzeć pierwszy z nich - odcinek 4285. Nazajutrz o tej samej porze stacja pokazała zaś następny odcinek w reżyserii Marka Bika.

Biuro prasowe TVP nie odpowiedziało nam jeszcze, dlaczego telewizja emituje teleturniej wbrew postanowieniu sądu – ani czy pokaże również pozostałe cztery odcinki. Karę za każde takie naruszenie sąd ustalił na 5 tys. zł (na rzecz reżysera).

Marek Bik ze względu na toczące się postępowanie nie komentuje sprawy. "Jaką to melodię" reżyserował od 2005 roku do początku br. Program powstaje na podstawie amerykańskiego formatu "Name That Tune". W 2018 r. Bik wprowadził duże zmiany do polskiej wersji programu – m.in. w sobotnich wydaniach pojawiły się drużynowe bitwy na hity. O teleturnieju było wtedy głośno ze względu na odbywającą się w atmosferze konfliktu zmianę prowadzącego i producenta wykonawczego.

Od pierwszych odcinków wyemitowanych w 1997 r. do czerwca 2018 r. gospodarzem "Jakiej to melodii" był Robert Janowski. Jednak po ubiegłorocznych wakacjach telewizja powierzyła to zadanie Norbertowi Dudziukowi – czyli Norbiemu. Natomiast rolę producenta wykonawczego od Media Corporation przejęła firma ZPR Media. Rok później Norbiego zastąpił z kolei Rafał Brzozowski.

Serwis Wirtualnemedia.pl podawał, że – według danych Nielsena - w jedynym sezonie z udziałem Norbiego (wrzesień 2018 – czerwiec 2019) teleturniej "Jaka to melodia" miał średnio niespełna 1,5 mln widzów - o 370 tys. mniej niż w ostatnim sezonie z Janowskim. Natomiast emitowane jesienią ub.r. odcinki prowadzone przez Rafała Brzozowskiego przyciągały ponad 1,5 mln osób.