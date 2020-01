Na czym dokładnie polega cały proces in vitro? Jak wygląda i ile trwa przygotowanie do zabiegu? Czy trzeba spełnić jakieś warunki, żeby poddać się in vitro? Już 30 stycznia na antenie Discovery Life premiera filmu dokumentalnego "In Vitro. Nauka czy cud?". W roli przewodnika - Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat otwarcie wypowiada się o in vitro. Jest szczęśliwą mamą dwóch synów, którzy przyszli na świat dzięki tej metodzie. Obecnie spodziewa się trzeciego dziecka. Uważa, że obalanie mitów dotyczących tego tematu to jej obowiązek. Publicznie walczy z brakiem refundacji tego procesu i wspiera osoby, które zmagają się z problemem niepłodności. Jest autorką książki "In vitro. Rozmowy intymne". Ma także w planach założenie fundacji. Reklama Małgorzata Rozenek zdradza, że wydała fortunę na in vitro Zobacz również Dokument, który będzie emitowany na antenie Discovery Life stanowi wyczerpujące i rzetelne kompendium wiedzy o in vitro. Prowadząca zasięgnie porad specjalistów oraz porozmawia z trzema parami, które opowiedzą jej o swoich doświadczeniach. Każda z nich znajduje się na innym etapie starań o dziecko. Widzowie będą mieli także szansę obserwować lekarzy przy pracy i zapoznać się z pełną procedurą leczenia - od wstępnych badań aż do porodu. Obok tego tematu nie można przejść obojętnie. Premiera filmu "In Vitro. Nauka czy cud?" już 30 stycznia o godzinie 19.50 na kanale Discovery Life. Dokument będzie również wyemitowany w TVN Style 24 lutego o godzinie 22.25.