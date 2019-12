Po kilku tygodniach rywalizacji pod okiem trenerów, którymi w tej edycji byli Margaret, Kamil Bednarek, Michał Szpak oraz Baron i Tomson, w finałowym odcinku swoje wokalne możliwości zaprezentowała czwórka finalistów: Tadeusz Seibert, Damian Kulej, Alicja Szemplińska i Daria Reczek

W pierwszej rundzie z rywalizacji odpadł Damian Kulej, w drugiej Tadeusz Seibert. Do ścisłego finału weszły Alicja Szemplińska i Daria Reczek. Ostatecznie decyzją widzów wygrana przypadła Alicji Szemplińskiej.

Jestem w takim szoku, że ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ale przede wszystkim chciałabym podziękować rodzicom, bo bez nich niczego bym nie osiągnęła. Dzięki ich wsparciu zawsze mogłam realizować swoją pasję i robić to, co kocham – powiedziała wzruszona po ogłoszeniu wyników.

Alicja Szemplińska ma 17 lat i uczy się w liceum. Pochodzi z Ciechanowa, a jej największą muzyczną inspiracją jest Jorja Smith. W "The Voice of Poland" trafiła do drużyny Barona i Tomsona.