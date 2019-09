W najnowszej edycji "Top Model" wprowadzono nowość w postaci "złotego biletu". Uczestniczka, bądź uczestnik, który go otrzyma, nie musi przechodzić drugiego etapu eliminacji i trafia bezpośrednio do domu modelek.

Jurorzy programu, taką przepustkę do finałów przyznali już w 2. odcinku. Dostała ją Klaudia El Dursi, która zachwyciła ich swoimi zdjęciami w kostiumie kąpielowym. Przed kamerami piękna 30-latka wyjaśniła, że do tej pory nie zrobiła kariery w zawodzie modelki, bowiem skupiała się na macierzyństwie. Klaudia jest bowiem mamą dwóch chłopców - 4 i 10 latka.

Mamy to! Do tej pory nie mogę w to uwierzyć! Niesamowite szczęście i radość! Marzenia się jednak spełniają, dziękuję - napisała szczęśliwa uczestniczka "Top Model" na Instragamie.

El Dursi mieszka w Bydgoszczy i z zawodu jest krawcową. Swoją egzotyczną urodę i obco brzmiące nazwisko zawdzięcza ojcu, który jest Libijczykiem.