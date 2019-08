Wśród celebrytów, którzy mieli odwagę zmierzyć się z pytaniami dzieci zobaczymy Cleo, Edytę Herbuś, Anitę Sokołowską, Karola Strasburgera, Antka Królikowskiego, Jana Klimenta, Mariusza Pudzianowskiego, Bartka Kasprzykowskiego, Krzysztofa Ibisza, Rudą z Red Lips, profesora Jerzego Bralczyka, Michała Wójcika, Marcina Wójcika, Joannę Jędrzejczyk.

Wszyscy oni zostaną wywołani do tablicy i gruntownie przepytani przez dzieci, a także dostaną przygotowane przez nie zadania specjalne, stanowiące niepowtarzalny sprawdzian nie tylko wiedzy i sprawności, ale też kreatywności i poczucia humoru.

Zderzone z ujmującą dziecięcą szczerością gwiazdy nie odmówią odpowiedzi zarówno na te łatwiejsze pytania - „Kiedy i z kim się Pan pierwszy raz całował?”, „Dlaczego dzieci i ryby głosu nie mają?”, „Czemu trzeba słuchać dorosłych?” – jak i na te z gatunku trudnych: „Dlaczego Pan się rozwiódł?”, „Po co ludziom ślub?”, „Czy mąż jest zazdrosny o pocałunki w filmie?”, „Czego się Pan wstydzi?”, „Co zrobić gdy się zakocha w kimś kto nie kocha?”, „Czy chciałby Pan się oślubić?”...

Nie zabraknie też przykładów typowej dziecięcej dociekliwości w sferze empirycznej: „Ile buraków wejdzie do litrowego słoika?”, „Czy muchy to drony kosmitów?” i wielu tym podobnych.

Bohaterowie poszczególnych odcinków dostaną również zadanie na czas, polegające na wyjaśnieniu w ciągu jednej minuty pojęcia lub zagadnienia związanego z ich pracą lub wykształceniem, jak choćby „Co to jest antrakt?”, „Jak działa telewizja?”, „Czym jest wykres żelazo-węgiel?”, „Kto to jest figurant?” lub „Co to jest koło kwintowe?”

Ponadto goście będą musieli podjąć wiele innych wyzwań, jak zacerowanie dziecinnej skarpetki, zatańczenie układu baletowego, wykonanie bukietu zaręczynowego, pokrojenie cebuli w piórka, odgadnięcie hitów disco polo, zagranie fragmentu sztuki teatralnej lub przeczytanie przepisu na naleśniki, jakby to był list miłosny.

Za udział w programie gwiazdy nagradzane będą tak niebanalnymi prezentami jak płaszcz imperatora, pudełko na marzenia, półka na nagrody czy pluszowy kalafior.

Niecodzienne spotkanie z wyjątkowym audytorium będzie dla wielu gości sporym przeżyciem, budzącym wiele emocji – oprócz śmiechu i zaskoczenia na ich twarzach niejednokrotnie pojawi się wzruszenie, a nawet łzy.