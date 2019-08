Swoją decyzję szefowie przekazali jej, kiedy była na urlopie. Z widzami i kolegami z pracy pożegnała się więc za pomocą Facebooka:

Kochani, jestem na urlopie, ale właśnie otrzymałam pismo, ze przestaje być producentem Pytania na śniadanie. Bardzo serdecznie dziękuje całej ekipie i mojemu zespołowi za to, że we mnie uwierzył i razem udało się nam zmienić wszystko , ale przede wszystkim prześcignąć konkurencje. Zaczęłam pracę w redakcji dwa lata temu, to był wspaniały okres. Nigdy nie zapomnę tego co z Wami przeżyłam. Powodzenia. Jesteście najlepsi.

Jedyną prowadzącą "Pytanie na śniadanie", która odważyła się skomentować post Katarzyny Adamiak-Sroczyńskiej była Macademian Girl:

O nie!!! :( Szkoda bardzo 😥😥😥 Cudownie się z Tobą pracowało, liczę że nie ostatni raz!!! - napisała blogerka

O swoje dalsze losy w śniadaniowej audycji TVP boją się wszyscy członkowie ekipy. Monika Zamachowska prosiła nawet fanów, by trzymali za nią kciuki, a kiedy okazało się, że jednak zostaje w "Pytaniu na śniadanie" swoją radość okazała na Instagramie.