Format „Love Island” powstał w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie zakończyła się siódma edycja programu. Brytyjczycy pokochali show, a uczestnicy programu stają się gwiazdami telewizji i internetu. Widzowie na bieżąco komentują wydarzenie w willi, a losy bohaterów stały się integralną częścią kultury masowej Brytyjczyków. O popularności programu świadczą także rekordowe wyniki oglądalności, 3 lipca program zgromadził przed telewizorami 4,7 mln widzów, a kolejne półtora miliona obejrzało go w sieci.

Program „Love Island” jest tez zdobywcą prestiżowej nagrody BAFTA 2018 dla najlepszego reality show! Oglądany na świecie przez miliony widzów format jest doskonałym odzwierciedleniem współczesnych czasów, a dokładnie tego jak w dobie internetu znaleźć swoją drugą połówkę.

W pierwszym odcinku „Love Island Polska” poznamy 10 młodych, atrakcyjnych, wysportowanych singli, w wieku od 18 do 35 lat – pięć kobiet oraz pięciu mężczyzn, którzy w programie chcą znaleźć miłość, ale też przeżyć przygodę życia. W trwających 6 tygodni randkowych podbojach single już pierwszego dnia łączą się w pary, bazując jedynie na pierwszym wrażeniu. Ich sielanka nie potrwa jednak długo, ponieważ w willi regularnie pojawiać się będą nowi mieszkańcy, których obecność z pewnością spowoduje spore zamieszanie. Obecni w programie uczestnicy będą musieli zdecydować czy chcą zmienić partnera, czy pozostać przy swoim pierwszym wyborze. Ci najmniej lubiani, albo odtrąceni przez dotychczasowego partnera będą musieli pożegnać się z programem.

„Love Island Polska” to rollercoaster emocji - ekscytacja, radość, ciekawość drugiej osoby, ale też zawiedzione oczekiwania, smutek i niepewność. Istotnym elementem programu jest aktywny udział w grach, które pomogą uczestnikom lepiej poznać swoich potencjalnych partnerów, a także siebie nawzajem. Nie mają telefonów, dostępu do internetu, a niemal 50 kamer będzie na bieżąco śledzić każdy ich ruch. Ostateczny głos należy do widzów. To oni przez 6 tygodni decydują o losie bohaterów, a także o tym, którzy z uczestników zakwalifikują się do najlepszej czwórki programu i powalczą o nagrodę główną. Finał to dwie pary, które zaskarbiły sobie największą przychylność widzów. Zwycięzca jest tylko jeden i to do niego będzie należała decyzja czy chce podzielić się ze swoim partnerem wygraną, czy zachować całą kwotę dla siebie! A jest o co walczyć! Nagrodą główną jest 100 tysięcy złotych!

„Love Island Polska” to także pierwsze w Polsce interaktywne reality show. Widzowie za pomocą dedykowanej aplikacji będą brali udział w różnego rodzaju quizach, ankietach, będą mogli lepiej poznać uczestników, obejrzeć dodatkowe materiały video i przeczytać niepublikowane nigdzie indziej treści. Użytkownicy aplikacji mogą zostać poproszeni o głosowanie na swoich ulubionych uczestników, wybór zadań, które mieszkańcy willi będą musieli wykonać, połączenie mieszkańców willi w pary, zdecydowanie, którzy z nich powinni iść razem na romantyczną randkę, albo wskazać kto powinien opuścić program. To widzowie mają decydujący głos na rozwój wydarzeń. Aplikacja „Love Island Polska” to miejsce po brzegi wypełnione ekskluzywnymi treściami i najświeższymi informacjami z gorącej Hiszpanii!

Program poprowadzi Karolina Gilon – modelka, prezenterka telewizyjna, która swoją popularność umacnia dzięki fenomenalnie prowadzonym kanałom w social mediach. To jedna z polskich „it girls”. Kocha modę i podróże. To przykład dziewczyny z sąsiedztwa o wyglądzie supermodelki, spontanicznej, otwartej na nowe wyzwania i spełnianie marzeń takich, jak prowadzenie najgorętszego show w historii telewizji „Love Island Polska”.

„Love Island Polska” to program codzienny emitowany po godzinie 22:00. Podczas niedzielnych odcinków pokazywane będzie podsumowanie tygodnia.

Producentem wykonawczym „Love Island Polska” jest Jake Vision.