Jako pierwsza o swojej decyzji poinformowała Magda Mołek. Na Instagramie dziennikarka zamieściła komunikat, w którym pożegnała się z widzami "Dzień Dobry TVN" zdradzając przy okazji, że taką samą decyzję podjął jej ekranowy partner:

Po 15 latach pracy w @dziendobrytvn , w porozumieniu ze stacją TVN, postanowiłam zrobić sobie przerwę.

Mój najwspanialszy współprowadzący @marcin_meller_arbuz też.

To nie oznacza, że znikam z wizji w ogóle. Już 15.08 poprowadzę w TVN Koncert Festiwalu Top of The Top w Sopocie. A na antenie @tvnstyle_official będę nadal dla Was robić moje rozmowy z cyklu W roli głównej. Przygotowuję tez dwa zupełnie nowe projekty i wkrótce Wam o nich opowiem 💃

Dziękuję za te wszystkie lata wspólnego porannego wstawania, za sympatię, za dobre słowo, za wsparcie w trudnych momentach, za życzenia w tych najszczęśliwszych - to wszystko jest jak plecak pełen dobra, niezbędnego do dalszej podróży. DZIĘKUJĘ i DO ZOBACZENIA ❤️

Marcin Meller również podziękował widzom za wspólne poranki:

Do trzech razy sztuka. Właśnie drugi raz odchodzę z @dziendobrytvn . W 2008 solo, a teraz w doborowym towarzystwie, razem z @magda_molek . Uspokajam, że Drugie Śniadanie Mistrzów w @tvn24.pl pozostaje bez zmian🤗 Dzięki Magda, dzięki ekipo DDTVN i dzięki Szanowni Widzowie za wszystkie komplementy i ochrzany!

Na razie nie wiadomo, kto pojawi się w "Dzień Dobry TVN" w zastępstwie Mołek i Mellera. Będziecie tęsknić za tą parą?