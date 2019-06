"The Voice Senior", to kolejna po "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" modyfikacja popularnego na całym świecie muzycznego formatu. Licencją na polską edycję show ma firma Rochstar, która od 2011 roku produkuje je dla Telewizji Polskiej.

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, "The Voice Senior" pojawi się na antenie TVP2 późną jesienią. W programie wystąpią uczestnicy powyżej 60 roku życia. Podobnie jak w poprzednich edycjach, najpierw będą brali udział w castingach, by następnie trafić do drużyny wybranego trenera i rywalizować w wokalnych pojedynkach. Do finału przejdzie troje najlepszych uczestników, którzy zawalczą o nagrodę główną.

Z nieoficjalnych informacji pozyskanych przez Wirtualne Media wynika, że gospodynią programu będzie Marta Manowska, która wcześniej prowadziła takie formaty, jak "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości"

Na razie nie wiadomo, kto zasiądzie w jurorskich fotelach. Z informacji pojawiających się wcześniej w tabloidach wynika, że mogą to być Maryla Rodowicz, Andrzej Piaseczny, Marek Piekarczyk i Alicja Majewska.