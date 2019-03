Kiedy w mediach pojawiły się pierwsze doniesienia o powrocie "Szansy na sukces" na antenę TVP, natychmiast ruszyła lawina spekulacji na temat tego, kto zastąpi Wojciecha Manna w roli prowadzącego. Jest bowiem oczywistym, iż po mało sympatycznym rozstaniu z radiową Trójką, dziennikarz raczej nie wróci do współpracy z mediami publicznymi.

Jak podaje party.pl, na liście kandydatów do objęcia roli gospodarza nowej odsłony popularnego programu pojawiają się trzy nazwiska. Pierwsze to związany z Radiem Zet prezenter Damian Michałowski. Drugim kandydatem jest dziennikarz muzyczny i ekspert od Eurowizji Artur Orzech. Największe szanse ma jednak trzeci kandydat, czyli Tomasz Wolny. Gospodarz "Pytania na śniadanie" otrzymał ostatnio statuetkę Telekamery w kategorii "Najlepszy dziennikarz informacyjny", co ponoć dodało mu uznania w oczach szefów TVP i zwiększyło prawdopodobieństwo powierzenia mu nowej roli.

Czy Tomasz Wolny byłby godny następcą Wojciecha Manna w roli gospodarza "Szansy na sukces"?