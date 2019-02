Żaden z nich nie miał dotąd okazji dokonać tak głębokiej metamorfozy. To dla nich absolutnie nowe doświadczenie.

Kto tak idealnie wcielił się w postać Krzysztofa Cugowskiego w utworze "Sen o dolinie".

Trudno w to uwierzyć, ale to Ela Romanowska. Aktorka wręcz idealnie upodobniła się do wokalisty "Budki Suflera".

A jak zaśpiewała? O tym widzowie dowiedzą się już w najbliższą sobotę (23 lutego) .

Emisja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" o godz. 22:10 w Polsacie.