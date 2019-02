Jak sam mówi zawsze ciągnęło go w świat, ale nie miał pieniędzy. Czy to jednak wystarczający powód, by zrezygnować z marzeń? Nie dla Dawida. Chcąc rozpocząć przygodę z podróżowaniem podjął się pracy na statku pasażerskim. A największą rzekę świata, Amazonkę, pokonał… rowerem! Za ten wyczyn razem z bratem nagrodzeni zostali prestiżową nagrodą podróżniczą – Kolosem. Z kolei by zwiedzić Stany Zjednoczone, postanowił zostać zawodowym kierowcą ciężarówki. Na prawo jazdy zarobił będąc pomocnikiem murarza.

Ciekawość świata, otwartość i poczucie humoru polskiego kierowcy pokochali widzowie, którzy obserwowali jego podróże wielkim truckiem po USA.

Nadszedł czas, by szoferkę TVN Turbo zamienić na Discovery Channel i wyruszyć do innego kraju – "Ciężarówką przez Wietnam". Sprawdzimy, jak wygląda praca w firmie transportowej w Wietnamie i przyjrzymy się tamtejszym warunkom drogowym. Dawid Andres pokona kilometry trudnych i niebezpiecznych tras od Hanoi, przez Haiphong, Sajgon, aż do Delty Mekongu. Nie uniknie przy tym spotkań z wietnamską policją. Dotrze do miejsc, w których nie ma turystów. Odwiedzi między innymi strefę zdemilitaryzowaną, Park Narodowy U Minch, pływający targ czy opuszczony park wodny.

Jak zwykle w swoim stylu zboczy też z drogi, by odkryć najciekawsze miejsca, poznać lokalną kuchnię i kulturę, aby móc podzielić się wrażeniami z widzami.

Esencją podróżowania są ludzie. Czasem spotkania z nimi sprowadzają się do wymiany kilku grzecznościowych zwrotów, czasem są dla podróży decydujące – mówi. Interesujących spotkań w programie nie zabraknie. Polski kierowca trafi na lokalne karaoke, doświadczy ulicznej zabawy po wygranym przez Wietnamczyków meczu piłki nożnej, a nawet zagości na parapetówce. Odwiedzi również pałac wietnamskiego artysty Thanh Chuong’a, który osobiście oprowadzi Dawida po posiadłości.

W podróż "Ciężarówką przez Wietnam" startuje we wtorek, 19 lutego o godz. 21:00 na Discovery Channel!