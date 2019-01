Najpopularniejszy teleturniej na świecie powraca w nowej odsłonie i z nowym, wyjątkowym prowadzącym. Każdy z uczestników ma przed sobą 15 trudnych pytań, które doprowadzą go do wygranej - miliona funtów! W trakcie gry może skorzystać z trzech kół ratunkowych: telefonu do przyjaciela, pytania do publiczności oraz pół na pół.

Z okazji dwudziestolecia programu w Wielkiej Brytanii wprowadzone zostało jednak jeszcze czwarte koło: możliwość konsultacji z prowadzącym. A jest nim nikt inny jak sam Jeremy Clarkson. Jego barwna osobowość i cięty język na pewno przydadzą nieco kolorytu temu uwielbianemu przez całe rodziny klasycznemu teleturniejowi.

Brytyjska edycja programu daje również niepowtarzalną okazję, aby sprawdzić nie tylko swoją erudycję, ale także wiedzę na temat kultury Wielkiej Brytanii, na którą składa się wiele nieoczywistych dla Polaków tematów.