Małgorzata Socha przez lata wcielała się w rolę Zuzy Hoffer. Jakiś czas temu aktorka postanowiła jednak zakończyć przygodę z popularnym serialem TVN-u. Prawdopodobnie jednak nie chce palić za sobą mostów, dlatego też poprosiła twórców, by nie uśmiercali jej bohaterki. Joanna Jabłczyńska liczy więc na to, że kiedyś jeszcze spotkają się na tym planie.

– My z Małgosią znamy się bardzo długo, bardzo się lubimy i w moim serialowym mieszkaniu miałyśmy taką scenę, nie pożegnania, tylko dramatyczną, dotyczącą zdrady Kamila, i było mi poczwórnie przykro, w sensie miałam prawdziwe łzy w oczach, bo wiedziałam, że to jest moja ostatnia scena z Gosią. Ale mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, a może Gosia kiedyś zmieni zdanie i wróci, bo przecież też takie sytuacje w naszym serialu były – mówi agencji Newseria Lifestyle Joanna Jabłczyńska.

Jeśli natomiast chodzi o wątek Marty, to w najnowszych odcinkach ta bohaterka nieco odsunie się w cień. Po różnych zawirowaniach w jej życiu przyszedł bowiem dużo spokojniejszy czas.

– Ze względu na to, że niedawno skończył się mój duży wątek, to dajemy widzom trochę odpoczynku. Natomiast teraz Marta będzie wspierać głównie inne osoby, przyjaciół i rodzinę, w ich rozterkach i w ich problemach. Już pomaga Kamilowi, czyli serialowemu bratu, teraz zacieśni się też nasza przyjaźń z Lidką Sadową, czyli serialową Igą, co mnie bardzo cieszy, bo mam wrażenie, że scenarzyści, jak zobaczyli nas na ekranie, to po prostu zobaczyli tę naszą miłość od pierwszego wejrzenia, więc głównie Marta będzie wspierać właśnie osoby dookoła – mówi aktorka.

Swoich fanów Joanna Jabłczyńska zaprasza przed telewizory, jak również na spektakl objazdowy pt. „Najsłodszy owoc” w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza. Sztuka wystawiana jest na różnych scenach w Polsce, a w rolę Klaudii na zmianę wcielają się również Edyta Herbuś i Anna Matysiak.

– Można mnie obejrzeć w teatrze w spektaklu „Najsłodszy owoc”, ale nie gram tam zbyt często. Przyznaję, że mam ostatnio kumulację wszelakich obowiązków, jest tego po prostu bardzo dużo, więc nie angażuję się na razie w nowe produkcje. A jako że lubię podróżować i bardzo lubię też swój domek na wsi, to staram się we wszystkim znaleźć złoty środek – dodaje.