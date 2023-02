„Sekrety życia” to serial paradokumentalny osadzony we współczesnych realiach. Fabuła produkcji to nie tylko prozaiczne wydarzenia dnia codziennego, ale także zaskakujące zwroty akcji. Każdy odcinek przedstawia oddzielną historię, a wachlarz poruszanych tematów jest niezwykle szeroki. Pojawią się tu między innymi problemy rodzinne, skrywane tajemnice, romanse i intrygi. A skoro wiadomo, że życie samo pisze oryginalne i ciekawe scenariusze, to w „Sekretach życia” może wydarzyć się naprawdę wszystko.

W każdym odcinku widzowie zobaczą losy postaci uwikłanych w konflikt obyczajowy. Bohaterowie przychodzą do klubu sportowego z bagażem swoich doświadczeń i problemów. Są na takim etapie życia, w którym chcą coś zmienić lub zwyczajnie od czegoś uciec. Każdy z nich ma inną historię, ale niezależnie od sytuacji, może liczyć na wsparcie trenerów personalnych. Doradzają oni swoim podopiecznym nie tylko w kwestiach treningu czy diety. Personel siłowni angażuje się w problemy swoich klientów i pomaga je rozwiązać. Trenerzy wysłuchują zwierzeń, łagodzą konflikty i służą radą. Czasem nawet sami stają się przedmiotem intryg.

Z jakimi problemami zmierzą się bohaterowie pierwszych odcinków „Sekretów życia”?

18-letnia Kornelia, czuje, że nie ma w nikim wsparcia. Jej mama samotnie wychowuje ją i dwójkę jej młodszego rodzeństwa, a chłopak Kornelii często jest wobec niej agresywny. Mimo to Kornelia ulega jego namowom i rozpoczyna treningi na siłowni. Zbyt intensywne ćwiczenia, które narzuca jej chłopak, powodują, że wycieńczona dziewczyna trafia do szpitala. Dopiero wtedy matka dziewczyny poznaje prawdę o kłopotach córki. Czy zdoła ją odzyskać?

Poznamy także historię Sary, która marzy by zostać trenerką oraz influencerką. Postanawia rzucić dotychczasową pracę, by spełnić marzenia. Jednak szybko okazuje się, że ktoś próbuje jej zaszkodzić. Dziewczyna zostaje oskarżona o to, że omal nie doprowadziła do śmierci jednego z klientów siłowni. Czy rzeczywiście ktoś celowo chce zniszczyć plany i marzenia Sary?

Produkcja TVN realizowana jest w Krakowie. Producentkami serialu są Małgorzata Zając-Urbanik i Anna Plutecka-Mesjasz. Za scenariusze odpowiada Hanna Niemiec.