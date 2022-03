Za stworzenie tego filmu odpowiadają kobiety. Magdalena Lankosz stworzyła jedną z najciekawszych historii, jakie pokazano w polskich serialach. Za reżyserię wzięły się Kasia Adamik i Olga Chajdas. Mam wrażenie, że ten pierwiastek kobiecy (mimo, że rozmawiamy o serialu, który dotyczy słowiańskiej mitologii, jest trochę historią fantasy, thrillerem, horrorem) jest bardzo istotny. Chociażby ze względu na główną bohaterkę, która już w pierwszym odcinku dowiaduję się, że jest obciążona swoją przeszłością. Nie wie jednak, że ta przeszłość sięga bardzo zamierzchłych czasów.

W roli głównej widzimy mniej znaną Barbarę Liberek, która gra Aleksandrę Walas, czyli Alex. Osobę, która próbuje dociec, co stało się z jej przeszłością, co stało się z jej mamą, w jaki sposób pewna historia jest ukrywana z pokolenia ma pokolenie. Liberek w tej roli wypada dość dobrze, jest dobrze prowadzona, ma także dobre pomysły jak przekazać niezbyt łatwą historię.

Jeśli mówimy o obsadzie to bardzo mocno widać tutaj Andrzeja Chyrę, który jest największą gwiazdą tego serialu. Partnerują mu młodzi, zdolni, grający też wszystko to, co potrafią wyciągnąć ze swoich ról czyli: Stanisław Linowski, Mateusz Górski. Wszystko to, daje nam combo, gdzie większość aktorów to młodzi wciąż aspirujący aktorzy, a jest to podparte doświadczeniem Andrzeja Chyry.

