Czy warto sięgnąć po ten tytuł w wietrzne, zimowe wieczory? Co udowadnia widzom Gillian Anderson kolejną już, świetną rolą? Czy trzeci, finałowy sezon serialu, dostępnego na Netflix, jest równie dobry jak poprzednie? Posłuchajcie!

Reklama

SERIAL "THE FALL" NA NETFLIX

Akcja brytyjskiego serialu "The Fall" rozgrywa się w Belfaście. Miasto staje się tłem i jednym z bohaterów historii inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), podążającej tropem seryjnego mordercy.

Reklama

W jego postać, czyli Paula Spectora (nie, to nie jest spoiler) wciela się Jamie Dornan, który skutecznie udowadnia, że nie da się łatwo zaszufladkować po roli Christiana w "Pięćdziesięciu twarzach Greya". Można zresztą odnieść wrażenie, że także Andreson, bawi się pewnym nawiązaniem do postaci agentki Scully, która przyniosła jej popularność, a dziś, po rolach w "The Crown" czy "Sex Education", wydaje się bardzo odległą przeszłością.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!