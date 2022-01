W mediach zaczęły pojawiać się kolejne historie kobiet, które miały paść ofiarami molestowania z rąk aktora. Sam gwiazdor zaprzeczał tym doniesieniom.

Jednak nawet żona aktora uwierzyła w zeznania rzekomych ofiar i odcięła się od męża.

Aktor nie może też liczyć na wsparcie koleżanek z planu "And Just Like That", które opowiedziały się po stronie jego ofiar.

Teraz okazuje się, że poza utratą kilku kontraktów reklamowych, Noth nie pojawi się też w serialu kryminalnym "The Equalizer", w którym grał główną rolę.

W "And Just Like That" bohater odgrywany przez Notha, co prawda zmarł w pierwszym odcinku na zawał serca, ale Carrie miała "spotkać się" z mężem na paryskim moście Pont des Arts, gdzie wysypywałaby prochy swojego ukochanego do Sekwany. Wszystko wskazuje na to, że tej sceny jednak widzowie nie zobaczą.

Plotkuje się , że skandal z Nothem przyczynił się także do tego, że nie powstanie drugi sezon tego serialu.