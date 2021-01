HBO Max potwierdziło, że na wiosnę ruszą zdjęcia do dziesięcioodcinkowego serialu pt. "And Just Like That", czyli "I tak po prostu".

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis i Cynthia Nixon udostępniły w mediach społecznościowych nowy zwiastun serialu "And Just Like That".

"Nie mogłam przestać się zastanawiać, gdzie oni teraz są" - dopisała Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker, która gra Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon, która gra Mirandę Hobbes i Kristin Davis, która gra Charlotte York, powrócą do limitowanej serii.

Kogo zabraknie w reanimacji serialu?

Serwis Deadline.com, poinformował, że Kim Cattrall, która grała Samanthę Jones nie wróci na plan.

Dorastałam z tymi postaciami i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak ich historia rozwinęła się w tym nowym rozdziale - powiedziała Sarah Aubrey, szefowa oryginalnych produkcji w HBO Max,